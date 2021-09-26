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تركيا تفضّل انسحاب القوات الأمريكية من سوريا والعراق

تركيا تفضّل انسحاب القوات الأمريكية من سوريا والعراق
الأحد ٢٦ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٠ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تود أن ترى القوات الأمريكية تنسحب من سوريا والعراق، تماما كما غادرت أفغانستان قبل ذلك.

العالم - تركيا

وجاء تصريح الرئيس التركي خلال مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية اليوم الأحد.

وقال ردا على سؤال بهذا الشأن "بالطبع، إذا كان لدي خيار، أود أن يغادروا سوريا والعراق بنفس الطريقة التي غادروا بها أفغانستان".

وأضاف: "إذا أردنا إحلال السلام في العالم، فلم يعد هناك أي جدوى من البقاء في هذه المناطق من العالم، يمكننا ببساطة منح هذه الشعوب وهذه الإدارات الفرصة لاتخاذ قراراتها".

وفي رده على سؤال حول نية تركيا أن تحل محل الولايات المتحدة في سوريا، أجاب الرئيس التركي: "دعني أقول بوضوح تام وصدق: لن نبقى أبدا حيث لا يريدوننا أن نبقى، ولن نكون حاضرين أبدا حيث لا يتم الترحيب بنا".

وتستقر قوات تابعة للجيش التركي في سوريا وتدعم أنقرة المجموعات المسلحة في سوريا وتقوم بتدريبها ودعمها بالمال والسلاح، وقد نقلت تركيا بعض هذه القوات الى ليبيا والى اذربيجان للقتال هناك.

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