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امير عبداللهيان يؤكد ضرورة مشاركة الإيرانيين في الخارج في عملية صنع القرار بالداخل

امير عبداللهيان يؤكد ضرورة مشاركة الإيرانيين في الخارج في عملية صنع القرار بالداخل
الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

شدد وزير الخارجية الايراني امام جمع الرعايا الإيرانيين المقيمين في ألمانيا ، على أهمية وضرورة حضور ومشاركة الإيرانيين في الخارج في عملية صنع القرار داخل البلاد.

العالم - ايران

واجتمع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ، اثناء توقف قصير في فرانكفورت في طريق عودته من نيويورك داخل القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الايرانية في فرانكفورت مع مجموعة من المثقفين الإيرانيين الذين يعيشون هناك ويعملون في المجالات العلمية والطبية والتجارية والاقتصادية المختلفة وتبادل وجهات النظر معهم في محادثة وودية.

وفي معرض شرحه ايعاز رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي بشأن حل مشاكل الإيرانيين في الخارج بشكل جذري وتسهيل شؤونهم، ذكّر أمير عبد اللهيان ، بأن رئيس السلطة القضائية ورئيس مجلس الشورى الإسلامي يؤكدان ايضا على هذا الموضوع.

وأضاف وزير الخارجية : "المجتمع الإيراني في كل مكان في هذا العالم الواسع مهما كانت اذواقهم ، كان وجوده دائمًا مهمًا ومثمرا للغاية بالنسبة لإيران ، وأينما كان هناك حديث عن الإيرانيين ، تنعكس ثقافتهم ومكانتهم العلمية والثقافية". على سبيل المثال ، يتمتع الأطباء الإيرانيون المهرة في بلدان مختلفة بمكانة عالية جدًا ومؤثرة في مجال عملهم ويجري الرجوع اليهم في اعلى المستويات .

واكد وزير الخارجية على سياسة حسن الجوار وأولوية المنطقة وآسيا ، وقال ان برنامج السياسة الخارجية الإيرانية في هذه الفترة سيكون متوازنًا وسيكون التركيز على تحسين العلاقات مع الجميع.

تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من الإيرانيين الحاضرين كانت لديهم أيضاً نقاط ومقترحات حظيت باهتمام وزير الخارجية وتقرر متابعتها.

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امير عبداللهيان يؤكد ضرورة مشاركة الإيرانيين في الخارج في عملية صنع القرار بالداخل

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