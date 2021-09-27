خارجية العراق: بغداد نجحت في عقد لقاءات بين دول المنطقة لحل الخلافات

العالم - العراق

وذكر بيان للوزارة ان "وزير الخارجية فؤاد حسين، التقى نظيرته النرويجية إيني إريكسن سوريدي، على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وآخر التطورات السياسية والأمنية الإقليمية والدولية وجهود العراق في تعزيز السلم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وآخرها مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عقد في نهاية شهر آب الماضي".

وأكد حسين، أن "العراق أخذ على عاتقه دراسة الظروف المحيطة بالمنطقة"، مبينا ان "العراق عانى من هذه التوترات التي انعكست على الساحة العراقية، معربا عن حرص العراق على أن يكون عامل ومصدر استقرار في المنطقة وإيجاد الحلول لمشاكلها ونجح العراق في عقد لقاءات فيما بين الدول في المنطقة لحل الخلافات والأزمات فيما بينها".

واضاف ان "التحضيرات والاستعدادات لإجراء الانتخابات تجري على قدم وساق وتسير بشكل جيد"، مؤكدا أن "الانتخابات المبكرة لهذا العام هي الأولى من نوعها في العراق، وإنها ستشكل خطوة مصيرية في مستقبل العملية السياسية في العراق".

واشاد حسين "بدعم النرويج للعراق في هذا المجال كونها عضو في مجلس الأمن الذي أعتمد بالإجماع قراره 2576 لعام 2021"، مثمنا "جهود النرويج في مشاركتها في التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب وهزيمة داعش".

ودعا وزير الخارجية العراقي "الشركات النرويجية للاستثمار في العراق والمساهمة في مشاريع تطوير البنى التحتية ولاسيما مجالات الطاقة".

من جهتها، أكدت وزيرة الخارجية النرويجية عن "استعداد بلادها لتقديم الدعم ومساندة العراق"، معربة عن "سعادتها بنجاح مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة ومخرجاته التي ستقود إلى التهدئة وخفض التوتر، والاجتماع الوزاري الأخير الذي ترأسه العراق في نيويورك".

وثمنت الوزيرة "دور العراق الريادي وأخذه المسؤولية والمشاركة في إيجاد الحلول لإنهاء النزاعات في المنطقة".