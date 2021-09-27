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احتلال السفارة الأفغانية في بروكسل لمدة ساعتين

احتلال السفارة الأفغانية في بروكسل لمدة ساعتين
الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة LeSoir البلجيكية، إن أربعة أفغان ثلاثة رجال وامرأة احتلوا مبنى السفارة الأفغانية في بروكسل لمدة ساعتين.

العالم-أفغانستان

وذكر هؤلاء، أن هدف الفعالية مناشدة السلطات البلجيكية عدم الاعتراف بحكومة طالبان.

ونشر المشاركون في الحدث رسالة بالفيديو على تويتر، أوضحوا فيها أن العملية كانت سلمية، وتهدف إلى "لفت الانتباه إلى أهمية عدم الاعتراف بنظام طالبان كممثل شرعي للشعب الأفغاني".

وقال المحتجون: "نحن لن نعترف بالحكومة الانتقالية لطالبان، حتى تظهر حكومة شرعية في أفغانستان".

اقتحم الأفغان الأربعة حرم السفارة في الساعة 04:30 صباحا (05:30 بتوقيت موسكو)، وبحلول الساعة 06:30 (07:30 بتوقيت موسكو) قامت الشرطة بإخراجهم من هناك.

وفي وقت سابق، خرجت مظاهرات أفغانية مناهضة لطالبان في العاصمة البلجيكية.

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احتلال السفارة الأفغانية في بروكسل لمدة ساعتين

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