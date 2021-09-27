شاهد..الإحباط الاسرائيلي بعد الهزيمة من المقاومة

العالم - العين الإسرائيلية

عانى جيش لإحتلال الهزائم امام المقاومة في لبنان ونظيرتها في غزة وباتت المعضلة الاساسية كيف يخرج من حيثية وحقيقة أوهن من بيت العنكبوت وكيف يسيطر على القلق الوجودي الذي يتفاقم يوماً بعد آخر.

في جولة على أبرز ما جاء في تلفزة العبيرية وطرح الروى الإسرائيلية في هذا الصدد تناقش الحلقة الجديدة من العين الاسرائيلية مع المتابع للشأن الاسرائيلي الاستاذ حسن عليان.

وتبقى ايران وبرنامجها النووي وتعاظم قدرات فصائل المقاومة الهاجس الأكبر لكيان الاحتلال وعليه يقدر معهد ابحاث الامن القومي الصهيوني بأن السناريوهات المختلفة ستكون خطرة على مستقبل الكيان وامنه كما تقول احد الباحثات في المعهد.

يمكنكم مشاهدة ملخص الحلقة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/5821493