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طرق صحية لفقدان الوزن

طرق صحية لفقدان الوزن
الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

قالت إحدى خبيرات إنه يجب على الأشخاص الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن أولاً اتباع الفطرة السليمة.

العالم - صحة

وأوصت الخبيرة راكل كابل بإضافة منتجات موسمية طازجة إلى النظام الغذائي دائما، كما نصحت بوضع خطة للوجبات واتباعها، وفقًا لموقع ABC.

كما يجب أن تحتوي كل وجبة على البروتينات. يجب أن يحتوي النظام الغذائي أيضًا على مصادر الكربوهيدرات المعقدة مثل البطاطس والحبوب والبقوليات، لكن من الضروري التخلي عن المنتجات المعالجة بعمق.

وقالت: "وحتى إذا كان مكتوبًا على العبوة اللياقة البدنية، أو الحمية، أو الحيوية، أو البيئة، أو الحبوب الكاملة... لا يعد المنتج المعالج بعمق خيارًا جيدًا أبدًا. إن مثل هذه المنتجات لا تساعد على الشبع، إنها مصنوعة خصيصًا لتحفيز الشهية".

وتعتبر مصادر الدهون عالية الجودة جزءًا مهمًا من النظام الغذائي. يجب أن تكون الحلويات صحية، والزبادي طبيعية، والكفير، والجبن، والفواكه أو القهوة مثالية. ونصحت خبيرة التغذية بتناول الطعام ببطء.

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