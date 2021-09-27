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العمال البريطاني يرحب بتحقيق الجنائية الدولية في جرائم الاحتلال

العمال البريطاني يرحب بتحقيق الجنائية الدولية في جرائم الاحتلال
الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

وافق أعضاء المؤتمر السنوي العام لحزب العمال البريطاني، اليوم الاثنين، على قرار يؤيد استخدام العقوبات ضد "الكيان الاسرائيلي"، ويدعو إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين في حال تشكيله حكومة.

العالم-اوروبا

وصوّت غالبية أعضاء حزب العمال، على قرار يدين "النكبة المستمرة في فلسطين، وهجوم "إسرائيل" العسكري على المسجد الأقصى، والتهجير المتعمد في الشيخ جراح، وحرب "إسرائيل" على غزة".

ورحب المؤتمر السنوي العام للحزب، بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الاحتلال، وأشار الأعضاء إلى قرار صادر عن مؤتمر النقابات العمالية في عام 2020 وصف فيه نشاط الاحتلال الاستيطاني بأنه جزء من جريمة الفصل العنصري الأبرتهايد التي يرتكبها الاحتلال في فلسطين.

ودعا أعضاء المؤتمر إلى فرض معايير صارمة على النشاطات التجارية مع الاحتلال، والتي تشمل حظرا على بيع الأسلحة البريطانية والتي تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان في فلسطين.

وطالب المؤتمر بمنع التجارة غير الشرعية مع المستوطنات، والوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ والاعتراف الفوري بدولة فلسطين.

وأشاد رئيس منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني زاهر بيرواي بالتصويت، وعدّه انتصارا حقيقيا لمؤيدي القضية الفلسطينية داخل الحزب.

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