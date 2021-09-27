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اول رد فعل لميقاتي على إيقاف عمل القاضي البيطار في ملف انفجار بيروت

اول رد فعل لميقاتي على إيقاف عمل القاضي البيطار في ملف انفجار بيروت
الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن كف يد قاضي التحقيق بانفجار مرفأ بيروت "طارق البيطار" هو أمر قضائي، مشيرا إلى أن الحكومة تأخذ احتياطاتها بشأن التهديدات التي تلقاها القاضي.

العالم-لبنان

وقال ميقاتي: "لا معرفة شخصية بالقاضي البيطار وأسمع أنه فوق كل الشبهات، واليوم كف يده هو أمر قضائي".

وأضاف: "أنا شخصيا لا أتدخل بالقضاء، وأتمنى على البيطار أن يتابع مهمته بتوازن، لأننا نريد التحقيق بانفجار المرفأ".

وتابع: "القاضي يجب أن يكون له الحماية اللازمة، وبدأنا نأخذ الاحتياطات الأمنية بشأن التهديدات التي قيل إنها طالت البيطار".

وعن ملف نيترات الأمونيوم التي ضبطت في بعلبك، قال إن "أكياس المواد التي تم ضبطها مختلفة عن تلك التي كانت موجودة في المرفأ".

وفي الملف العيشي، أوضح أنه "مقتنع أن المواطنين سحبوا الوكالة من السلطة، ولكن المصلحة هي بالحفاظ على البلد".

وأضاف أن "الواقع السياسي لا مفر منه بالتالي "لا بعلي السقف ولا بروح زحف، بل بركب ميزان"، إلى حين تشكيل تركيبة جديدة في لبنان".

وعن الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في مارس المقبل، قال إن "الانتخابات النيابية ستحصل بشكل نزيه بموعدها ولن تؤجل، وسنؤسس هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات، ومن يحب أن يراقب نرحب به".

وفي ملف الكهرباء، أكد أن "مناقصة معامل الكهرباء ستحصل"، مضيفا: "حاليا نحاول تأمين الفيول أويل من خلال الفيول العراقي والغاز المصري وتغيير تعرفة الكهرباء بشكل يراعي الطبقات الاجتماعية".

وأردف قوله: "لم نتطرق بعد إلى التصرف بأصول الدولة اللبنانية والوقت غير مناسب للخصخصة، وسنكابر لنصل إلى السعر الذي نريده".

وتابع: "حكومتي لن تحمي أحدا وسأضرب بيد من حديد أما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فيخضع لقانون النقد والتسليف".

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