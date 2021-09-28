مصر: الإفراج عن 4 دعاة سلفيين بارزين

العالم - مصر

وقال "المصري" المختص بنشر أخبار المعتقلين، إن النيابة وافقت على الإفراج عن الدعاة: محمود شعبان، وأشرف عبد المنعم، وهشام مشالي، وسعد فياض.

والدعاة الأربعة من قيادات "الجبهة السلفية" التي عارضت حكومة "عبد الفتاح السيسي"، وكانت ضمن عدة أحزاب وتكتلات شكلت التحالف الوطني لدعم الرئيس السابق "محمد مرسي".

وتم اعتقال الدعاة الأربعة والإفراج عنهم عدة مرات، آخرها في قضية 771 لسنة 2019، إذ تم اتهامهم بـ"التحريض على العنف والانضمام لجماعة إرهابية".

وعانى الشيخ محمود شعبان صحيا خلال فترة سجنه وأصيب بشلل نصفي، بسبب ظروف الاعتقال السيئة.

وذكر المحامي خالد المصري أن اليومين الماضيين شهدا إفراجات عديدة، إلا أن أسماء من أطلق سراحهم لم تكتمل بعد.