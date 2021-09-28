حماس: "لجان المقاومة" إضافة مهمة وكبيرة في مواجهة الاحتلال

العالم- فلسطين



وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح صحفي بمناسبة الذكرى الـ21 للإعلان عن تشكيل لجان المقاومة الشعبية، بالتزامن مع انتفاضة الأقصى: إن "هذه الانطلاقة شكلت تركت بصمات نوعية في الفعل الجهادي والعمل العسكري في مواجهة جيش الاحتلال".



وأضاف قاسم أن "انطلاقة لجان المقاومة ساهمت، إلى جانب كل قوى المقاومة الفاعلة على الأرض، في تعزيز التيار المقاوم في فلسطين، مع انطلاق انتفاضة الأقصى، حتى أصبح تيار المقاومة هو صاحب الكلمة، ومحل الإجماع الوطني".



وبيّن أنّ "دماء مؤسسي لجان المقاومة وقادتها؛ كانت وقودًا دافعًا لاستمرار الفعل المقاوم لدى مقاتلي اللجان، وكانت إلى جانب دماء كل المقاومين ضريبة العزة والكرامة، كخطوة على طريق الانتصار الكامل الذي سيحققه شعبنا ومقاومته على المحتل الصهيوني".