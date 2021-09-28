بالوثيقة.. محكمة استئناف الانبار تبرئ احد المطلوبين للقضاء من قائمة مؤتمر اربيل

العالم - العراق

وقال الجغيفي ان” رئاسة محكمة استئناف الانبار برأت الشيخ عبدالله عطاالله الجغيفي الصادر بحقه امر القاء القبض على خلفية ورود اسمي سهوا في قائمة حضور مؤتمر اربيل للتطبيع مع الكيان الصهيوني بعد التدقيق في اسماء الحضور والاتصال بالجهات المسؤولة في الاقليم لم يجدوا اسمي ضمن الحضور ما دعا المحكمة المعنية الى رفع اسمي من قائمة المطلوبين للقضاء بتهمة حضور مؤتمر في اربيل يدعوا الى التطبيع مع الكيان الصهيوني” وفقا لـ" العهد نيوز".

واضاف ان” القضاء في محافظة الانبار تم تسيسه من قبل جهات سياسية متنفذة لاستهدافي سياسيا الا ان هذه المحاولات باءت بالفشل بعد تقديم شكوى الى القيادات العليا في البلاد وتم رفع اسمي خلال 24 ساعة من صدور قرار بالقاء القبض عليه صادر من رئاسة محكمة استئناف الانبار ، مبينا ان” اسمي لم يسقط سهوا لكن دوافع سياسية من وراء عملية الاستهداف ، موضحا اني ” لم ازور منطقة كردستان منذ عام ونصف ولا اعلم كيف درج اسمي ضمن الحضور “.