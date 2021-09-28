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الضفة الغربية.. رأس حربة المواجهة مع الاحتلال

الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

خمسة شهداء ارتقوا في الاشتباك مع جنود الاحتلال الاسرائيلي، مواجهات تجعل من الضفة الغربية كما يصف مراقبون رأس حربة المواجهة ضد كيان الاحتلال، وتؤكد ايضا ان المواجهات في الضفة لن تكون مثل اي مكان اخر لانها اشتباكات من نقطة الصفر.

وحالةُ التوتر القائمةُ والمترنحةُ بينَ الحربِ واللاحربِ ورائحةُ التصعيدِ العسكري التي تفوح منها تقترب كثيرا، وتشهد الضفةُ الغربية المحتلة حالةَ تصعيدٍ هي الأعنف منذ شهور، بفعلِ ممارساتِ الاحتلال اليومية بحقِ الفلسطينيين، الأمرُ الذي يقلق المنظومةَ الأمنية والسياسية للاحتلال.

ويقول قياديو حماس: اِنّ الحالةَ الجماهيرية في الضفةِ الغربية مجمِعةٌ على المقاومةِ وهي فرصةٌ تاريخية؛ أنْ تلحق قياداتُ الشعب الفلسطيني بشعبِها الذي سبقها في طريقِ المقاومة.

ولمناقشة هذا الموضوع يستضيف برنامج "البوصلة" ضيفة الحلقة لهذا اليوم:

استاذ القانون الدولي في جامعة الاستقلال الدكتور اسلام البياري

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