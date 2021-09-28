بغداد تبحث مع واشنطن استمرار الدعم لمكافحة الإرهاب

العالم - العراق

وقال مكتب الاعرجي في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم الثلاثاء، السفير الأمريكي في بغداد، ماثيو تولر، بحضور نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون العراق وإيران، السيدة جنيفر گافيتو".



وجرى خلال اللقاء، وفق البيان، "بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، واستمرار دعم الولايات المتحدة الأمريكية للحكومة العراقية، في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، وتعزيز الاستقرار والحوار في المنطقة، بالإضافة إلى التطرق إلى ملف الانتخابات العراقية، وأهمية توفير أسباب إنجاحها، بما يحقق تطلعات جميع العراقيين".



وشهد اللقاء أيضا، "بحث ملف النازحين والتأكيد على أهمية توفير الأجواء الملائمة، لعودة جميع النازحين إلى مدنهم، وإنهاء هذا الملف الإنساني".