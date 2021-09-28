21عاما على انتفاضة الأقصى.. المقاومة سلاح في وجه الاحتلال

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21 عاما مرّت على انطلاق شرارة الانتفاضة من باحات المسجد الأقصى المبارك، لتمتد المواجهات إلى كافة أنحاء فلسطين، ثم تحولت إلى انتفاضة مسلحة، وبلغت ذروتها باجتياح دبابات الاحتلال الإسرائيلي المدن الفلسطينية.

مثّل تاريخ الثامن والعشرين من سبتمبر للعام 2000 علامة فارقة في تاريخ الشعب الفلسطيني ومقاومته وثورته وصراعه مع العدو الصهيوني في مشوار التحرير والعودة المتواصل والممتد على مدار عقود من الزمن، حين أعادت انتفاضة الأقصى المجيدة الاعتبار مجددًا للقضية الفلسطينية بعد ضياعها في أوسلو، واستعاد خيار مقاومة العدو الصهيوني وأصبحت الانتفاضة الثورة الملهمة لحركات التحرر وشعوب العالم.

هذه الانتفاضة التي تفجرت عندما قرر أرئيل شارون، زعيم المعارضة بالكيان الصهيوني، آنذاك، اقتحام المسجد الأقصى، وهو الحدث الذي فجر الأوضاع، وما تزال تداعياته تؤثر في مجريات الأحداث. وفي حينه، رفض شارون، الاستماع للتحذيرات الفلسطينية، وأصر على اقتحام ثالث أقدس مكان للمسلمين يوم 28 سبتمبر/أيلول 2000.

فانتفض الشعب الفلسطيني بمختلف أطيافه ثائرًا في وجه الاحتلال وجنوده ومغتصبيه في كل ساحات الوطن، في القدس والضفة وأراضي في ال48 وغزة ، فيما انخرطت كل مكونات الشعب وفصائله وقواه في الفعل الميداني، وبكل أشكال المقاومة والعمليات البطولية والاستشهادية، فضربوا مثالًا رائعًا في التضحية والصمود والفداء، وارتقى الآلاف من أبناء الشعب المجاهد ما بين شهيد وجريح وأسير، في معارك الشرف وأجبر شارون وجيشه وكيانه على الاندحار تحت ضربات المقاومة عن غزة والعديد من مستوطنات شمال الضفة.

ورغم مرور عقدين على اندلاعها، فلا يزال المسجد الأقصى المحرك الأكبر للفلسطينيين في المواجهة مع كيان الاحتلال الصهيوني، التي كان آخرها التصعيد الذي رافق محاولات المستوطنين اقتحامه خلال شهر رمضان الأخير، الذي دفع المقاومة الفلسطينية إلى توجيه ضربات صاروخية إلى مستوطنات القدس وإلى كيان الاحتلال.

هذا وأكد داود شهاب، مسئول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن ذكرى انتفاضة الأقصى من المناسبات الهامة التي تستعيد معها الذاكرة الفلسطينية سنوات من الكفاح والجهاد والمقاومة، موضحاً أن أهم ما ميز هذه الانتفاضة "الوحدة بين الشعب الفلسطيني وفصائله".

وقال الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، في تصريح صحفي بمناسبة الذكرى الـ21 للإعلان عن تشكيل لجان المقاومة الشعبية، بالتزامن مع انتفاضة الأقصى: إن "هذه الانطلاقة تركت بصمات نوعية في الفعل الجهادي والعمل العسكري في مواجهة جيش الاحتلال".

النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي دشنوا وسم "انتفاضة_الاقصى" الذي وصل الى قائمة الوسوم الاعلى تداولا في مصر، حيث عبروا من خلاله على ان تلك الاحداث لا تمحى من الذاكرة الفلسطينية وان الشعب الشعب الفلسطيني كان ولا يزال يدافع عن مقدساته ، وان هذه الانتفاضة اعادت للشعب هيبته كما انها ساهمت في انطلاق لجان المقاومة ما ادى الى تعزيز التيار المقاوم في فلسطين.

وغردت "أبرار محمد" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، "21 عامًا على انتفاضة_الأقصى يوم هبّت الجموع دفاعًا عن المسرى".

وغرد حساب باسم "عسgلان" : "#انتفاضة_الاقصى كانت الشرارة الاولي لإنطلاق #شعلة_المقاومة المسلحة ضد الإحتلال، كانت استكمالاً للإنتفاضة الاولى، لقد توسلت مقاومتنا حكومات وجيوش عربية لتمولها بالسلاح لمواجهة الكيان العبري الذي يبطش بنا ليل نهار، لكن للأسف دون جدوى، اليوم نحن اقرب لتحرير #فلسطين من أي وقت مضى".

وغردت "أمَـل" :"|| ٢٨ أيلول || ٢١ عامًا على انتفاضة الأقصى حين تفجَّرت الأرضُ ثوارًا".

وكتب "JOUD M AYYASH" في تغريدة له : "28/9/2000 21 عام على الانتفاضة. رمز الانتفاضة الثانية (انتفاضة الأقصى) _محمد الدرة_ ".

وغرد "خالد صافي" : "دنس أرئيل شارون باحات المسجد الأقصى في مثل هذا اليوم قبل 21 عامًا فانتفض الشعب الفلسطيني عن آخره للدفاع عن مسرى نبينا واستشهد 4,412 فلسطينيًا وأصيب أكثر من 48,300 جريحًا بينما قتل 334 جنديًا إسرائيليًا و735 مستوطنًا ونحو 4,500 مصابًا وأطلق عليها اسم:#انتفاضة_الأقصى"

واضاف في تغريدة اخرى : "21 عامًا على #انتفاضة_الأقصى الثانية التي اندلعت في مثل هذا اليوم عام 2000 ومشاهد لا تنسى لرموزها الشهداء الأطفال "محمد الدرة" والشهيد "فارس عودة" أمازلتم تذكرون؟" .

من جانبه غرد صاحب حساب باسم "الفلسطيني" : "في مثل هذا اليوم وقبل 21 عاماً انطلقت #انتفاضة_الاقصى. انتفاضة أعادت لشعبنا هيبته ولقضيتنا أهميتها، عاش الاحتلال خلالها ليالٍ سوداء وجحيم لن ينساه، خمس سنوات عاش فيها شعبنا ايام عز وكرامة تحجم فيها دور السلطة فنبت زرع المقاومين واثخنوا في عدوهم الجراح."