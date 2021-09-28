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المتحدث باسم طالبان يدين 'اختراق 'مسيرات' امريكية المجال الجوي الأفغاني

المتحدث باسم طالبان يدين 'اختراق 'مسيرات' امريكية المجال الجوي الأفغاني
الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٤٧ بتوقيت غرينتش

أدان المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، اختراق مسيرات امريكية المجال الجوي الأفغاني عدة مرات ويعتبره انتهاكا فاضحا لاتفاق الدوحة.

العالم - افغانستان

يتبع..

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