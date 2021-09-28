الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١
٠٦:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 28-09-2021

الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 28-09-2021

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 27-09-2021

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحلبوسي: الانتخابات المقبلة سترسم ملامح الفترة المستقبلية في العراق

شرطة بغداد تلقي القبض على متهم بالإرهاب

تراشق بين المغرب والجزائر من على منبر الأمم المتحدة!

جيش لبنان: الصقر واخرون متورطون بنيترات البقاع

تركيا تحشد قواتها في جبل الزاوية قبيل قمة أردوغان مع بوتين

بدء عملية تشكيل حكومة جديدة.. البرلمان الألماني يعقد جلسته الأولى بعد الانتخابات