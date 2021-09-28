مقتل 5 من عناصر الجيش السوداني باشتباك مع 'داعش' الإرهابي

العالم - السودان

ونقلت صحيفة "السوداني" عن مصدر أمني اليوم الثلاثاء، أن 3 من أفراد الأمن قتلو بينهم ضابطان، وأصيب اثنين آخرين بجروح خلال اشتباكات مع خلية تابعة لتنظيم داعش.

وأوضح المصدر الأمني بحسب الصحيفة، أن مجموعة من القوات الأمنية داهمت منزل في منطقة الجبرة، حيث تحصنت خلية تابعة لداعش هناك.

وأضاف، أن"الخلية الإرهابية فتحت النار على القوات الأمنية التي لم تكن مسلحة بالشكل الكافي، ما أدى إلى مقتل 3 منهم وجرح اثنين".

هذا ولفت الصدر الأمني إلى أن أحد الضابطين برتبة نقيب، والآخر برتبة ملازم أول، والثالث ضابط صف.