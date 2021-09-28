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مخطط استيطاني جديد لإقامة خط صرف صحي غرب سلفيت

مخطط استيطاني جديد لإقامة خط صرف صحي غرب سلفيت
الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٥٥ بتوقيت غرينتش

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مشروع استيطاني جديد، لإقامة خط للصرف الصحي يمر عبر أراضي بلدة ديراستيا غرب محافظة سلفيت.

العالم ـ فلسطين

وأكد محافظ سلفيت اللواء عبد الله كميل، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، ضرورة التحرك على مختلف المستويات لوقف هذا المخطط الخطير، الذي يعني الاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي المواطنين لمصلحة التوسع الاستيطاني، ومن شأنه أن يشكل كارثة بيئية، داعيا مجلس بلدي ديراستيا للتحرك الفوري والتواصل مع أصحاب الأراضي المستهدفة لتوفير الأوراق اللازمة للمرافعة القانونية لدى الجهات المختصة.

بدوره أشار رئيس بلدية ديراستيا سعيد زيدان، إلى أن مسار مشروع الصرف الصحي الاستيطاني، بحسب الاعلان الذي نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، يمتد بطول 8 كيلومترات، وبعرض 30 مترا.

وأضاف أن المشروع يربط بين تجمع "عمانوئيل" الاستيطاني مرورا بأراضي ديراستيا التي تعرف بمنطقة "المساحيل" و"واد جبارة" و"واد القعدة" والمناطق المجاورة وصولا إلى وادي قانا.

وأكد زيدان تحرك البلدية على المستويات كافة لإبطال هذا المشروع غير القانوني، الذي تقف خلفه جمعيات استيطانية إسرائيلية.

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