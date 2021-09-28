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الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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وسائل إعلام سودانية: مقتل 3 ضباط بجهاز المخابرات السوداني باشتباكات مع خلية مسلحة في الخرطوم
وزير الدفاع الأمريكي: فقدنا 2461 جنديا أمريكيا وأصيب أكثر من 20 ألفا آخرين خلال 20 عاما من الحرب في أفغانستان
وزارة الأمن الإيرانية تعلن عن تفكيك خلية إرهابية كانت تنوي القيام بعمليات تخريبية داخل البلاد ومقتل زعيمها واعتقال عدد من عناصرها
أ ف ب: المغرب يعتبر قرار فرنسا تشديد شروط منح التأشيرات لمواطنيه "غير مبرر"
مراسل العالم: 3 شهداء وعشرات الجرحى جراء اعتداء قوات الأمن في العاصمة النيجيرية أبوجا على مسيرة اربعينية الإمام الحسين عليه السلام
وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي : خطة زيارة الأربعين في مراحلها النهائية ولم نسجل أي خرق أمني حتى الآن
الخارجية الإيرانية: الجمهورية الإسلامية لن تقبل بحضور الكيان الصهيوني قرب حدودها وستفعل كل ما تراه ضروريا لضمان أمنها الوطني
مراسل العالم: فرقة العباس القتالية تسقط 4 طائرات مسيرة حاولت الوصول الى المنطقة الحيوية في كربلاء المقدسة
مراسل العالم: الإعلان عن نجاح جميع الخطط الأمنية والصحية والخدمية لزيارة الأربعين في كربلاء المقدسة
ماكرون: "على الأوروبيين التخلي عن السذاجة" حيال الولايات المتحدة و"فرض احترامهم"
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 28-09-2021
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الثلاثاء ٢٨ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
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نشرة الاخبار من قناة العالم
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