صورة.. الآثار المصرية تكشف حقيقة صور التوابيت الفرعونية في أفغانستان

العالم - مصر

وقال شعبان عبد الجواد رئيس إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار المصرية في تصريح لقناة "القاهرة والناس"، إن "صور الآثار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أنها آثار وتوابيت فرعونية بأفغانستان بين يد عناصر "طالبان" غير أصلية ومقلدة، لكن مستخدمو تلك المواقع يتعاملون مع الصور على أنها آثار حقيقية إلى أن يثبت العكس".

وأضاف أن "إدارة الآثار المستردة لديها خبرة في تحديد حقيقة صور هذه التماثيل، التي تبدو من الوهلة الأولى مستنسخة".

وتابع: "نتعامل مع هذه الملفات على أنها حقيقة إلى أن يثبت العكس ولن نتغاضى عن حق مصر، وهذه الصور باين جدا إنها غير حقيقة".

وأردف قوله: "في عمليات نصب كبيرة جدا بتبان من خلال المستنسخات في الآثار بمصر وخارجها وعندنا خبرة في تحديد حقيقة هذه التماثيل".

وأشار إلى أن "الوزارة استردت منذ عام 2011 حتى الآن أكثر من 29 ألف قطعة أثرية".