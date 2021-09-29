العتبة العباسية تحصي أعداد زائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام

العالم-العراق

وقالت الأمانة في بيان: "نرفع احر التعازي لإمام زماننا الحجة بن الحسن (صلوات الله عليه وعلى آبائه)، والمراجع العظام، والعالم الاسلامي اجمع، لا سيما عراق الانبياء والاوصياء والاولياء، بذكرى اربعينية الامام الحسين (عليه السلام) سائلين الله تعالى أن يحفظ بلاد المسلمين من كل سوء، وأن يُرجع زائري ابي عبد الله الحسين (عليه السلام) الى مدنهم واوطانهم سالمين غانمين، بقبول الأعمال والطاعات".

وأضافت، أن "مدينة كربلاء وكعادتها منذ اكثر من 13 قرناً، تشرفت بضيوف وزوار سيد الشهداء الامام الحسين واخيه ابي الفضل العباس (عليهما السلام) في الزيارة الاربعينية لهذه السنة 1442هـ وكان لخدمة العتبات المقدسة شرف عظيم باستقبال وتقديم الخدمات المتنوعة للزائرين الكرام"، مبينة أن "هذه الخدمات شملت العديد من الفعاليات الطبية والخدمية والعزائية، ومنها خدمة توثيق اعداد الزائرين بمنظومة العد الالكتروني للقادمين الى مداخل مدينة كربلاء المقدسة الرئيسة من قبل شعبة الاتصالات في العتبة العباسية المقدسة، وللعام السادس على التوالي، والتوثيق التحليلي الاحصائي لباقي الخدمات في مدينة كربلاء المقدسة من قبل مركز الكفيل للمعلومات والدراسات الاحصائية".

وأكدت الأمانة أن "عدد الزائرين الذين استقبلتهم مدينة كربلاء المقدسة من يوم 7 صفر الخير لغاية الساعة 12:00 ظهرا يوم 30 صفر الخير، وفقا لمنظومة العد الإلكتروني بلغ حوالي (16,327,542) زائرا".

وذكرت أن "الزائرين دخلوا المحافظة من خمسة مداخل رئيسة هي (بغداد - كربلاء، ونجف - كربلاء، وبابل - كربلاء، وحسينية - كربلاء (بمسارين)".