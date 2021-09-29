وزير الخارجية الإسباني يزور الجزائر لضمان إمدادات الغاز

العالم-اوروبا

وبحسب ما ذكرت صحف إسبانية، اليوم، تأتي هذه الزيارة التي تهدف بحسب مدريد إلى ضمان إمداد إسبانيا بالغاز، قبل أسابيع من انتهاء اتفاقية مهمة لتسليم الغاز الجزائري، عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي الذي يمر عبر المغرب.



كذلك، تجري الزيارة في خضم ارتفاع أسعار الطاقة في السوق العالمية، لا سيما في إسبانيا حيث أقرت الحكومة في منتصف أيلول، سلسلة جديدة من الإجراءات لخفض فاتورة المستهلكين.



وتشكل الجزائر التي تربطها علاقات اقتصادية وثيقة مع مدريد، أول مزود لإسبانيا بالغاز الطبيعي.



ويرتبط البلدان منذ عام 1996 بخط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، الذي يزود البرتغال أيضاً، ويمر عبر الأراضي المغربية. منذ عام 2011، قام خط أنابيب غاز ثان «ميدغاز» بتزويد إسبانيا مباشرة من الجزائر.



وينتهي العمل باتفاقية استخدام خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، الأهم بين هذين الخطين، في 31 تشرين الأول.