من هو بيمان جبلي الرئيس الجديد لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون

العالم – ايران

من هو بيمان جبلي

بيمان جبلي مواليد 1966، حي شميران بالعاصمة طهران ، خريح ماجستير قسم المعارف الاسلامية والتبليغ من جامعة الامام الصادق عليه السلام عام 1993 . حاصل على شهاة الدكتوراه في مجال الثقافة والعلاقات من جامعة الامام الصادق عام 2004.

جبلي من المدراء المخضرمين في الجهاز الاعلامي الوطني وله خبرة طويلة واكتسب تجارب قيمة خلال فترة تصديه لمنصب رئيس المعاونية السياسية ومختلف الاقسام الخبرية في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون خلال الاعوام الماضية .

السيد جبلي وقبل توليه منصبه الحالي ، اي مساعد رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون للإعلام الخارجي ، تولى مناصب عدة منها ، عضو الهيئة العلمية في جامعة الاذاعة والتلفزيون ، المساعد السياسي لقسم الاخبار في الاذاعة والتلفزيون ، محرر الاخبار الخارجية في قسم الاذاعة ، محرر الاخبار الداخلية والخارجية لقسم الاخبار في التلفزيون ، رئيس تحرير اخبار القناة الثانية في التلفزيون ، المدير العام لقسم الاخبار الداخلية في الوحدة المركزية للانباء ، المدير العام لقسم الاخبار في قناة العالم ، مدير مكتب قناة العالم في بيروت ، المساعد الاعلامي لامين المجلس الاعلى للامن القومي اثناء فترة رئاسة السيد سعيد جليلي وسفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في تونس .

يشار الى ان السيد جبلي يجيد ثلاث لغات هي العربية والانجليزية والفرنسية .

المعرفة الاكاديمية والكلاسيكية ، الخبرة العلمية ، وتولي مختلف المناصب في الاذاعة والتلفزيون هي من جملة السمات والنقاط الايجابية للسيد جبلي في مجال الادارة الاعلامية ، والتي من شأنها ان تساعد على الارتقاء والنهوض بمستوى الجودة والحرفية في الجهاز الاعلامي الوطني الى المستوى الذي يليق بالجمهورية الاسلامية الايرانية .