الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١
٠٩:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

من هو بيمان جبلي الرئيس الجديد لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون

من هو بيمان جبلي الرئيس الجديد لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون
الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٥٤ بتوقيت غرينتش

اصدر قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي، قرارا عيّن بموجبه الدكتور بيمان جبلي رئيسا لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون خلفا للسيد عبد العلي علي عسكري .

العالم ايران

من هو بيمان جبلي

بيمان جبلي مواليد 1966، حي شميران بالعاصمة طهران ، خريح ماجستير قسم المعارف الاسلامية والتبليغ من جامعة الامام الصادق عليه السلام عام 1993 . حاصل على شهاة الدكتوراه في مجال الثقافة والعلاقات من جامعة الامام الصادق عام 2004.

جبلي من المدراء المخضرمين في الجهاز الاعلامي الوطني وله خبرة طويلة واكتسب تجارب قيمة خلال فترة تصديه لمنصب رئيس المعاونية السياسية ومختلف الاقسام الخبرية في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون خلال الاعوام الماضية .

السيد جبلي وقبل توليه منصبه الحالي ، اي مساعد رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون للإعلام الخارجي ، تولى مناصب عدة منها ، عضو الهيئة العلمية في جامعة الاذاعة والتلفزيون ، المساعد السياسي لقسم الاخبار في الاذاعة والتلفزيون ، محرر الاخبار الخارجية في قسم الاذاعة ، محرر الاخبار الداخلية والخارجية لقسم الاخبار في التلفزيون ، رئيس تحرير اخبار القناة الثانية في التلفزيون ، المدير العام لقسم الاخبار الداخلية في الوحدة المركزية للانباء ، المدير العام لقسم الاخبار في قناة العالم ، مدير مكتب قناة العالم في بيروت ، المساعد الاعلامي لامين المجلس الاعلى للامن القومي اثناء فترة رئاسة السيد سعيد جليلي وسفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في تونس .

يشار الى ان السيد جبلي يجيد ثلاث لغات هي العربية والانجليزية والفرنسية .

المعرفة الاكاديمية والكلاسيكية ، الخبرة العلمية ، وتولي مختلف المناصب في الاذاعة والتلفزيون هي من جملة السمات والنقاط الايجابية للسيد جبلي في مجال الادارة الاعلامية ، والتي من شأنها ان تساعد على الارتقاء والنهوض بمستوى الجودة والحرفية في الجهاز الاعلامي الوطني الى المستوى الذي يليق بالجمهورية الاسلامية الايرانية .

روابط ذات صلة

جبلي: توقعنا الضغوط الامريكية بعد انتصار المقاومة بـ'سيف القدس'

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لأول مرة.. قناة عبرية تكشف عن الأهداف التي حاولت طائرات القسام تدميرها

ثروات الصحراء وفجوة جديدة بين الدولة المغاربية وأوروبا

قادة البنتاغون يفندون كلام بايدن بشأن الانسحاب من أفغانستان

الادميرال ايراني: قواتنا البحرية متواجدة في البحار دوما لتوفیر الامن فیها

نقابة أطباء العراق تنسحب من حضور مؤتمر بالإمارات.. لماذا؟

بتعيين من قائد الثورة الاسلامية.. بيمان جبلي رئيساً لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الايرانية + فيديو