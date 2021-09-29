بيمان جبلي رئيساً لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الايرانية + فيديو

العالم - ايران

جبلي الذي كان يشغل حتى الان منصب رئيس دائرة الاعلام الخارجي في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون؛ يحمل شهادة آكادمية في الاعلام وهو أحد المدراء الذين لديهم خلفية حافلة بالانجازات والتجارب في هذه المؤسسة الاعلامية الكبيرة.

قبل ترأسه لدائرة الاعلام الخارجي، كان عضوا في الهيئة العلمية في جامعة الإذاعة والتلفزيون، وكان ايضا معاونا لرئيس الإذاعة والتلفزيون في شؤون الاخبار، هذا وشغل جبلي لسنوات طوال منصب المدير العام للاخبار في قناة العالم، ومدير مكتب القناة في بيروت.

لم يقتصر سجل بيمان جبلي على عمله في الاذاعة والتلفزيون وحسب، حيث شغل نائبا اعلاميا ومساعدا لأمين مجلس الأمن القومي في ايران في عهد الامين السابق سعيد جليلي، كما كان بيمان جبلي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى تونس ايضا.

جبلي، الذي اجتاز جميع مناصب الأخبار في أكبر مؤسسة إعلامية في البلاد، يجيد اللغة العربية والإنجليزية بطلاقة ويتحدث لغات أخرى.

تعدّ المعرفة الاكاديمية والخبرة العملية والمرور بمستويات وتسنّم مناصب مختلفة في الإذاعة والتلفزيون من بين السمات الإيجابية لبيمان جبلي في مجال إدارة الإعلام التي يمكن أنْ تكون فعالة في تحسين الجودة والمستوى المهني في اكبر المؤسسات الاعلامية الايرانية.