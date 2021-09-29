عشرات الإصابات بينهم طفل حالته خطرة إثر اعتداءات الاحتلال جنوب الخليل

العالم- فلسطين المحتلة

ففي مخيم العروب أُصيب طفلٌ بجراح خطرةٍ إثر تعرضه لإطلاق الرصاص الحيّ من جنود الاحتلال.

وذكرت مصادر محلية أنّ الطفل (12 عاماً) نقل إلى مستشفى الجمعية العربية في بيت جالا لتلقي العلاج من الرصاص التي أصابته أسفل الظهر وتسببت له بنزيف داخلي.

كما قالت مصادر صحافية فلسطينية، أنّ شهودٌ عيان لفتوا إلى أنّ قناصة الاحتلال انتشروا في حارة الجوابرة بمخيم العروب لاستهداف الشبان.

وفي يطا والتوانة، أُصيب عشرات الفلسطينيين بجروح خلال هجومٍ نفذه المستوطنون على تجمعاتٍ سكانيةٍ حطّموا خلالها عدداً من المركبات وأتلَفوا مزروعات.

وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية جنوب الخليل، راتب جبور، في تصريحات له، إنّ "الأهالي حاولوا صد هجوم المستوطنين ومنعهم من الاعتداء عليهم وتخريب ممتلكاتهم ما أدى إلى إصابة عدد منهم برضوض وكدمات مختلفة، نقل على إثرها عدد منهم إلى المستشفى".

يُشار إلى أنّ قوات الاحتلال التي وفرت الحماية للمستوطنين أطلقت قنابل الصوت والغاز صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بالاختناق.