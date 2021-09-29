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افتتاح معرض الصين للطيران 2021 بمقاطعة قوانغدونغ (صور)

افتتاح معرض الصين للطيران 2021 بمقاطعة قوانغدونغ (صور)
الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش

افتتح معرض الصين الدولي للطيران والفضاء، والذي يقام في الفترة ما بين 28 أيلول/ سبتمبر إلى 3 تشرين الأول/ اوكتوبر 2021، في مدينة تشوهاي، بمقاطعة قوانغدونغ جنوبي الصين، بمشاركة أكثر من 40 دولة ومنطقة في العالم، و700 شركة تمثل المنتجات الفضائية والعسكرية في الحدث.

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ويتيح المعرض مشاهدة أكبر عرض جوي في العالم عبر الإنترنت. كما سيتم عرض طائرات أخرى في المعرض الجوي، بما في ذلك المقاتلة الشبح J-20 وطائرة النقل الثقيل Y-20.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أنّ عروض الطيران ستعرض بعض المنتجات التي تريد الصين تصديرها، بما في ذلك أكبر طائرة مائية في العالم في العصر الحديث AG600، المصممة لمكافحة الحرائق والإنقاذ في البحر.

وسيطلق المعرض أيضاً سلسلة جديدة من المنتجات غير المأهولة تسمى “Feihong”، والتي تشمل طائرات الهليكوبتر بدون طيار ومركبات الإطلاق والطائرات بدون طيار من الجيل التالي.

كذلك سيتم عرض طائرات بدون طيار أخرى، وهناك اقتراحات بأنّ الصين ستقدم مقاتلة جديدة من الجيل الخامس بمحرك واحد. وهي تشبه الطائرة الروسية “كش مات”.

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