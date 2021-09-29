افتتاح معرض الصين للطيران 2021 بمقاطعة قوانغدونغ (صور)

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ويتيح المعرض مشاهدة أكبر عرض جوي في العالم عبر الإنترنت. كما سيتم عرض طائرات أخرى في المعرض الجوي، بما في ذلك المقاتلة الشبح J-20 وطائرة النقل الثقيل Y-20.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أنّ عروض الطيران ستعرض بعض المنتجات التي تريد الصين تصديرها، بما في ذلك أكبر طائرة مائية في العالم في العصر الحديث AG600، المصممة لمكافحة الحرائق والإنقاذ في البحر.

وسيطلق المعرض أيضاً سلسلة جديدة من المنتجات غير المأهولة تسمى “Feihong”، والتي تشمل طائرات الهليكوبتر بدون طيار ومركبات الإطلاق والطائرات بدون طيار من الجيل التالي.

كذلك سيتم عرض طائرات بدون طيار أخرى، وهناك اقتراحات بأنّ الصين ستقدم مقاتلة جديدة من الجيل الخامس بمحرك واحد. وهي تشبه الطائرة الروسية “كش مات”.