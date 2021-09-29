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صنعاء: بريطانيا تهدي أموال اليمنيين لـ'اللصوص'

صنعاء: بريطانيا تهدي أموال اليمنيين لـ'اللصوص'
الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

استنكر نائب وزير الخارجية في حكومة الانقاذ الوطني في صنعاء حسين العزي قيام بريطانيا بمنح أموال اليمنيين لحكومة اللصوص والفاسدين في عدن.

العالم-اليمن

وقال العزي في تغريدة له على تويتر"تسليم أموالنا للفاسدين والإرهابيين يندرج ضمن معاني التصعيد والتمسك الواضح باستراتيجيات الحرب ما يؤكد أن السلام قرار لم يولد بعد وأن حديثهم عنه ما يزال ضربا من ضروب التضليل والكذب المحض إنهم لاشك يهدرون فرص السلام على نحو يكشف تمسكهم بإطالة الحرب".

واضاف"بريطانيا تدرك أكثر من غيرها بأنها أموال يمنيين وأن حكومة هادي تمثل فقط لصوصا وفاسدين وقاعدةوداعش وتنظيم اخوان ورغم كل ذلك تصر بريطانيا على إرسال أموال اليمنيين لهؤلاء كنوع من دعم الفساد والإهاب في بلادنا إن لندن تجلب لشعبها العار والأخطر من العار أنها تعرض نفسها لسخط الشعب اليمني".

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صنعاء: بريطانيا تهدي أموال اليمنيين لـ'اللصوص'

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