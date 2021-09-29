صنعاء: بريطانيا تهدي أموال اليمنيين لـ'اللصوص'

العالم-اليمن

وقال العزي في تغريدة له على تويتر"تسليم أموالنا للفاسدين والإرهابيين يندرج ضمن معاني التصعيد والتمسك الواضح باستراتيجيات الحرب ما يؤكد أن السلام قرار لم يولد بعد وأن حديثهم عنه ما يزال ضربا من ضروب التضليل والكذب المحض إنهم لاشك يهدرون فرص السلام على نحو يكشف تمسكهم بإطالة الحرب".

واضاف"بريطانيا تدرك أكثر من غيرها بأنها أموال يمنيين وأن حكومة هادي تمثل فقط لصوصا وفاسدين وقاعدةوداعش وتنظيم اخوان ورغم كل ذلك تصر بريطانيا على إرسال أموال اليمنيين لهؤلاء كنوع من دعم الفساد والإهاب في بلادنا إن لندن تجلب لشعبها العار والأخطر من العار أنها تعرض نفسها لسخط الشعب اليمني".