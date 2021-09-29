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نيمار يسخر من ميسي بسبب هذه اللقطة

نيمار يسخر من ميسي بسبب هذه اللقطة
الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

علّق البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، على اللقطة البارزة لزميله الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال الفوز على مانشستر سيتي بهدفين دون رد يوم الثلاثاء، في دوري أبطال أوروبا.

العالم - رياضة

وقبل نهاية المباراة بدقائق، استعد الجزائري رياض محرز، جناح السيتي، لتسديد ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء، ليسرع ميسي ويفترش الأرض خلف الحائط البشري لفريقه، ليحول دون إمكانية تسديد كرة أرضية.

ونشر نيمار هذه اللقطة، وأرفقها بوجوه ضاحكة وكتب مازحا: "ماذا تفعل هناك؟"، في إشارة إلى عدم اعتياد ميسي التواجد في مثل هذه المواقف.

​وكان ميسي أحرز الهدف الثاني في شباك مانشستر سيتي، افتتح به سجله التهديفي مع سان جيرمان في رابع مباراة يخوضها مع النادي الباريسي منذ انضمامه من برشلونة في الميركاتو الصيفي الأخير.

ورفع سان جيرمان رصيده، بعد هذا الفوز، الى أربع نقاط في صدارة المجموعة الأولى متساويا مع كلوب بروج البلجيكي الذي فاز على لايبزيغ الألماني بنتيجة 2-1، فيما يحتل السيتي المركز الثالث بثلاث نقاط، ويتذيل لايبزيغ الترتيب بدون رصيد من النقاط.

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