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الرئاسات العراقية تثمن بيان السيد السيستاني بشأن الانتخابات

الرئاسات العراقية تثمن بيان السيد السيستاني بشأن الانتخابات
الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

علق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، بشأن موقف المرجع الديني الأعلى السيدعلي السيستاني، حول ضرورة المشاركة في الانتخابات المقبلة المقرر اجراؤها في العاشر من تشرين الاول المقبل.

العالم - العراق

وقال الكاظمي، في تغريدة على "تويتر" اليوم، (29 ايلول 2021): "تلقينا بمسؤولية كبيرة بيان سماحة المرجع الأعلى، السيد علي السيستاني (دام ظله)، حول الانتخابات بمضامينه الوطنية والإنسانية العالية".

وأضاف، "نؤكد التزام مؤسسات الدولة بحماية العملية الانتخابية، وندعو المرشحين إلى الالتزام بالقانون والضوابط، والناخبين إلى المشاركة الواسعة وحسن الاختيار".

من جانبه غرد الرئيس العراقي برهم صالح قائلا: ان التوجيهات الصادرة عن المرجع الاعلى سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله) حول الانتخابات، هو موقف وطني حريص وفي ظرف دقيق، لحماية الوطن والانتصار للمواطن بضرورة ضمان الارادة الحرة للعراقيين والمشاركة الواسعة، من اجل اصلاح مكامن الخلل في منظومة الحكم والانطلاق نحو الاصلاح المنشود.

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