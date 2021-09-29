الادميرال تنكسيري: سيناريو صهيوني امريكي في مضيق هرمز

العالم – خاص بالعالم

وقال قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية ان: "قبل فترة زمنیة وفي مضیق هرمز الذي یُعتبر ممرّاً ومضیقاً إستراتیجیاً، قام الکیان الصهیوني بالتعاون والتنسیق مع الأمریکیین بتنفیذ سیناریو، حیث حضرت أربع سفن وبأعذار مختلفة بدأ الصهاینة والأمریکیون بحرب الکترونیة ضدّ هذه السفن، فقد قاموا بإطفاء نظام "آي اس آي" الخاصّ بالتحذیر للسفن کي تبقی بعیدة".

واضاف الادميرال علي رضا تنكسیري انهم "عطّلوا نظام "جي پي اس" أي نظام تحدید المواقع العالمي لهذه السفن الأربع. وبهذه الطریقة أوجدوا إختلالاً في حرکة الملاحة لهذه السفن ولمضیق هرمز الذي تمرّ منه یومیاً بین 85 و 90 سفینة، ونحن نعتقد جازمین بأنّه یتوجّب علینا توفیر الأمن لهذا المضیق الحیوي. هذا موطننا، فالخلیج الفارسي منزلنا والدول المقابلة لنا هي دول إسلامیة".

وأکد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية: "نحن لن نقوم بإشعال النیران في المکان الذي نسکن ونعیش فیه، ولو بحث هؤلاء ودرسوا التاریخ لوجدوا أنّه في السنة ونصف السنة من نهایة الحرب المفروضة علینا والتي إستمرّت لمدّة 8 سنوات، حضر الأمریکیون بأنفسهم وأشعلوا النیران بصورة عمدیة في الخلیج الفارسي وضربوا أرصفتنا النفطیة. فقد هاجموا لاوان ومناطق آخری تحتوي علی النفط وبهذا الاسلوب نقلوا الحرب إلی الخلیج الفارسي بصورة عملیة، والآن هم یسعون إلی تکرار هذا السیناریو".

وشدد الادميرال علي رضا تنكسیري على انه: "لن یخسر الأمریکیون شیئاً فیما لو اشتعلت النیران في هذه المنطقة الحسّاسة من العالم، من الذي سیخسر ومن الذي سیتأذّی من دخول دخان هذه النار في عینیه؟ بالتأکید في عیون الدول الإقلیمیة".

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