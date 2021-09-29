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الأميركيتان
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آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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نبض السوشيال
الشيخ ابراهيم زكزاكي: عندما اطلق سراحنا طالبنا بجوازات السفر
الشيخ ابراهيم زكزاكي: طالبنا بالسفر خارج البلاد للمعالجة
الشيخ ابراهيم زكزاكي: هناك الى الان رصاصات في اجسامنا انا وزوجتي
الشيخ ابراهيم زكزاكي: السلطات لم تعطنا حتى اليوم اية خسائر
الشيخ ابراهيم زكزاكي: المحكمة اعطتنا الحق في تموز هذا العام للمطالبة بالتعويضات
الشيخ ابراهيم زكزاكي: السلطات قبضت على اكثر من 100 من المصابين
الشيخ ابراهيم زكزاكي: لانزال نعيش تحت اوامر السلطات ولايحق لنا التحدث عن الهجوم الذي تعرضنا له
الشيخ ابراهيم زكزاكي: هناك رصاصة في جسمي وانا اعاني الان من ضعف في البصر
الشيخ ابراهيم زكزاكي: زوجتي اصيبت في الهجوم في منطقة المعدة والفخذ ولاتزال هناك رصاصة في جسمها
الشيخ ابراهيم زكزاكي: قتل عددا من اولادي امام عيني وما هزني هو ان السلطات كانت تطلق الرصاص بصورة عشوائية
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 29-09-2021
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الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٢٤ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار الرياضية
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