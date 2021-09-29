شاهد.. طهران تحذر العدو من ارتكاب حسابات خاطئة وإلا..

العالم – خاص بالعالم

وقال قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية: "دعني أطرح علیکم هذا السؤال، تواجد الأجانب في المنطقة من أجل ماذا؟ ألیس هذا التواجد من أجل مواجهة ایران؟ حسناً، صدام قد رحل ولا وجود لأيّ صدّام، ودول کالکویت والسعودیة والبحرین وقطر والإمارات وعمان تدخل بصورة مباشرة أعشاش هذه القوی، وبین هذه الدول وهذه القوی توجد علاقات وصلات کما أنّ هذه القوی تحصل علی الوقود اللازم من هذه الدول، من أجل ماذا تتواجد هذه القوی في المنطقة؟ ألیس وجودهم هو تهدید موجّه لایران؟ هل تنتظرون منّا ألا نستعد لمواجهة هذا التهدید القابع بالقرب منّا؟ وألا تکون صواریخنا وسفننا جاهزة أمام هذا التهدید؟ هل هذا هو العقل السلیم؟ لو حصل هذا الأمر مع إحدی الدول الإقلیمیة ألا تستعد لمواجهة التهدید؟ لو کانت هذه الدول في موقفنا نحن؟ لماذا تقوم دولة مسلمة بدفع أموال النفقات ومنح المکان والدعم من أجل أن تأتي دولة غیر مسلمة ومحتلة لأراضي المسلمین إلی منطقتنا؟ بالطبع، عليّ أن أقول بأنّ الصهاینة لا یساوون أيّ عدد بالنسبة لنا أو أيّ قوّة علی مستوی القطاع البحري".

واضاف الادميرال علي رضا تنكسیري: "نحن لدینا اسطولان بحریان قویّان في الجمهوریة الإسلامیة في ایران، القوّة البحریة التابعة لجیش الجمهوریة الإسلامیة والقوّة البحریة التابعة لحرس الثورة الإسلامیة. والاسطولان یعملان تحت رایة قائد واحد، القائد المحترم والعزیز لجمیع القوّات المسلحة الذي هو إمامنا وقائدنا، کما أنّ أوامره تُعتبر تکالیف شرعیة لنا وفي نفس الوقت تعلیمات عسکریة لنا، ومن أجل تنفیذ أوامره نضحّي بأرواحنا".

وحذر قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية الاعداء قائلا: "بالطبع یجب أن تعلموا أنّه لو قرّر هؤلاء إرتکاب حسابات خاطئة سنقف بکلّ ما أوتینا من قوّة أمامهم. أنا قائد وإبن البحر، فأنا أعرف البحر جیّداً ولم أحضر من البر، کما أنّ والدي کان ربّاناً، وجمیع أفراد عائلتي من صیّادي الأسماك وبحّارة، فأنا أعرف البحر جیّداً ولا أهاب الموت، أقسم بإسم الجلالة بأنّنا نفتخر بأن نموت کما استشهد الحاج قاسم سلیماني، لکنّنا سنقتل المعتدي وبعد ذلك نستشهد. لیس الأمر هکذا بأن نکون مقیّدي الأیدي وننال درجة الشهادة".

وشدد الادميرال علي رضا تنكسیري على ان: "لو قام الأعداء بارتکاب حسابات خاطئة، سواء أمریکا والدول القائمة من خارج منطقتنا، والذین یتواجدون في الخلیج الفارسي بصفتهم یشکّلون تهدیداً، تهدید لمن؟ تهدید ایران الکبری، أو الصهاینة الذین لا نقیم لهم وزناً علی الإطلاق، فسوف نمرغ أنوفهم بالتراب بطریقة لم یفکّروا بها علی الإطلاق".

من بعض أسئلتکم کان هناك سؤال یقول هل لدیکم صواریخ تحت الأرض؟ وهل لدیکم صواریخ إستراتیجیة؟ نعم نحن نقوم برصد العدو بصورة دقیقة، هذا الرصد یشمل المعدّات والأجهزة إلی جانب القوّة والموقع الجغرافي وما الذي یستطیع القیام به. نحن نقوم بالعمل یومیاً في هذا المجال، وهذا کلّه مقتبس ومأخوذ من اسبوع الدفاع المقدّس والحرب المفروضة علی شعبنا المظلوم.

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