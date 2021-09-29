شاهد.. إيران تتوعد الجماعات الارهابية من كردستان العراق بتدمير مقراتها

العالم - إيران



سيادة البلاد وامنها خطان احمران بالنسبة لايران لا احد يجرؤ على تجاوزهما الا ونال ما يستحق، سياسة يؤكد المسؤولون الايرانيون بالقول والفعل انها المنهج المتبع للتعامل مع اي تهديدات تواجه البلاد

قائد القوة البرية في حرس الثورة الاسلامية العميد محمد باكبور جدد تحذيرات اطلقتها بلاده اكثر من مرة للمسؤولين العراقيين بمنطقة كردستان العراق على خلفية تزايد نشاط جماعات ارهابية معادية للثورة الاسلامية في تلك المنطقة

واكد باكبور انه في حال عدم اخراج الجماعات الارهابية من كردستان العراق فان القوات الايرانية ستدمر مراكز الارهابيين بنفسها، وشدد باكبور ان اوضاع مناطق كردستان داخل ايران لا تواجه اي مشاكل حاليا وان العمليات الايرانية في كردستان العراق هي لمنع اي اعتداءات تطال الاراضي الايرانية من الطرف الاخر من الحدود



وقال العميد محمد باكبور:"اوضاع قواتنا المسلحة ممتازة وهي اهبة الاستعداد، وبالنسبة للاوضاع في منطقة كردستان فهي ايضا كما ترون جيدة، الاوضاع ممتازة ولا توجد اي مشاكل محددة في منطقة كردستان".



تصريحات باكبور جاءت بعد ايام على تحذيرات مماثلة اطلقها رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري، حيث توعد الجماعات الارهابية المنتشرة في شمالي العراق بالتدمير ووصفها بانها مرتزقة للولايات المتحدة الاميركية ولكيان الاحتلال الاسرائيلي

الوعيد الايراني ترافق باكثر من ضربة نفذت خلال الفترة الماضية بالصواريخ والطائرات المسيرة واستهدفت مواقع تابعة للجماعات المسلحة ما اسفر عن تكبيد تلك الجماعات خسائر كبيرة

يذكر ان الجماعات الارهابية المدعومة من خارج البلاد تنشط في مناطق شمالي العراق بسبب ضعف الحكومة المركزية والحكومة المحلية لمنطقة كردستان العراق وعدم قدرتهما على السيطرة على المناطق الجبلية، وتنفذ تلك الجماعات اعتداءات تطال القوات الامنية الخاصة بمنطقة كردستان وتستخدم المدنيين كدروع بشرية في كثير من الاحيان