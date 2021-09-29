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شاهد.. افتتاح معبر نصيب بين سوريا والأردن بعد اغلاقه مؤقتاً

الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعاد الأردن حركة الشحن في معبر جابر- نصيب الحدودي مع سوريا بعد إغلاق مؤقت دام شهرين. ويأتي هذا الإجراء بهدف تنشيط الحركة ‏التجارية والسياحية بين البلدين، وفي اطار تطبيع متسارع للعلاقات الأردنية السورية، بعد العديد من اللقاءات الرسمية السياسية والأمنية بين الجانبين.

العالم - مراسلون

سعياً لتطوير العلاقات الثنائية بين سورية والأردن يعاد تفعيل معبر نصيب جابر الحدوي مع الأردن أمام حركة النقل والشحن والمسافرين وذلك بعد عدة اجتماعات جرت بين وزراء من كلا البلدين لتعزيز التعاون بعدة مجالات اقتصادية وبعد تحسن الواقع الأمني في محافظة درعا.


يعتبر تحسن الواقع الأمني في محافظة درعا ولاسيما بعد الانتصارات المتلاحقة سياسيا وعسكريا من أبزر الاسباب التي مهدت لافتتاح هذ المعبر بشكل كامل والذي توقف جزئيا في عام 2020 بسبب جائحة كورونا باستئناء الحركة التجارية وحركة الدبلوماسيين.

افتتاح معبر نصيب يشكل إنجاز مهم للدولة السورية والأردنية مما يمهد لانفتاح جديد لأفق تعاون مع العديد من البلدان العربية والعالمية.

مع افتتاح معبر نصيب جابر الحدوي مع الأردن أمام حركة المسافرين والتبادل التجاري يمكن القول أن مرحلة جديدة بدأت بين سورية والأردن تجسد تطور العلاقات بمختلف المجالات بين البلدين.

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شاهد.. افتتاح معبر نصيب بين سوريا والأردن بعد اغلاقه مؤقتاً

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