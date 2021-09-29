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تحالف الفتح العراقي يعلق على بيان السيد السيستاني بشأن الانتخابات

تحالف الفتح العراقي يعلق على بيان السيد السيستاني بشأن الانتخابات
الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٩:٠٥ بتوقيت غرينتش

رحب تحالف "الفتح" في العراق، اليوم الأربعاء، ببيان المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني بشأن تشجيع العراقيين على المشاركة في الانتخابات المقبلة.

العالم - العراق

وقال التحالف في بيان له: "نعرب عن شكرنا وامتناننا وتقديرنا العالي للمرجع الأعلى السيد علي السيستاني (دامت بركاته) على بيانه الواضح بشأن الانتخابات النيابية التي ستجري خلال الأيام المقبلة ونحترم كل ما جاء فيها من قناعات وثوابت ومخرجات".

وأضاف أن "البيان خارطة طريق لبناء الدولة الرصينة وفرصة تاريخية لأبناء الشعب العراقي الذين سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب الأكفاء وأهل النزاهة والخبرة والتجربة".

ودعا "الشعب العراقي إلى التوجه في العاشر من أكتوبر المقبل إلى الإدلاء بأصواتهم على ضوء مخرجات بيان السيد السيستاني".

وتابع: "نعتقد أن تلك المخرجات الشرعية والوطنية والإسلامية هي الطريق الأرحب للعبور بالبلد إلى بر الأمان".

وفي وقت سابق من اليوم، أصدر المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني بيانا حول الانتخابات المقبلة، وشجع على المشاركة فيها.

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تحالف الفتح العراقي يعلق على بيان السيد السيستاني بشأن الانتخابات

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