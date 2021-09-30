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رونالدو يقود مان يونايتد للفوز على فياريال بالوقت الضائع

رونالدو يقود مان يونايتد للفوز على فياريال بالوقت الضائع
الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٧ بتوقيت غرينتش

 أحرز كريستيانو رونالدو هدفا في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليقلب مانشستر يونايتد تأخره إلى انتصار 2-1 على فياريال، باستاد أولد ترافورد في المجموعة السادسة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الأربعاء.

العالم - رياضة

وبعد إهدار سلسلة من الفرص في الشوط الأول، انتزع فياريال تقدما مستحقا في الدقيقة 53 من هجمة مرتدة أنهاها باكو ألكاسير في المرمى بعد تمريرة أرنو دانجوما العرضية المنخفضة.

وأدرك يونايتد التعادل عند مرور ساعة من اللعب عندما لعب برونو فرنانديز ركلة حرة إلى أليكس تيليس الذي سددها مباشرة في الشباك.

وقدم مانشستر يونايتد، الذي خسر المباراة الأولى أمام يانج بويز، أداء متواضعا لكنه انتزع الفوز في الوقت الضائع.

وأرسل فريد تمريرة عرضية إلى رونالدو الذي لعبها بضربة رأس إلجيسي لينجارد ليهيأها للمهاجم البرتغالي الذي سددها في المرمى.

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