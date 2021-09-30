شاهد: تونس.. حين تكون رئيسة الوزراء، نجلاء

العالم - تونس

وقالت الرئاسة التونسية أنّ سعيّد طلب من بودن تشكيل الحكومة الجديدة، في أقرب الآجال. واكد سعيد على العمل مع بودن للقضاء على الفساد والفوضى التي عمّت الدولة. والرئيسة الجديدة للحكومة هي أستاذة تعليم عال في مجال علوم الجيولوجيا، وتتولى حاليا تنفيذ برامج البنك الدولي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. كما شغلتْ نجلاء بودن مناصب ادارية مهمة في وزارة التعليم العالي.

بودن لم تظهر في المشهد السياسي سابقا ولا يعرف أن لها انتماءات حزبية أو اصطفافا وراء توجهات سياسية معينة. وستعمل وفقا للتغييرات التي أقرّها سعيّد على السلطة التشريعية والتنفيذية وسيكون نشاطها مراقبا وتحت اشراف الرئيس. وجاء في بعض فصول الأمر الرئاسي الذي أصدره سعيّد أنه يتمّ إصدار القوانين ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية وتتحول هذه الصلاحيات إلى سعيّد عوضا عن البرلمان المجمدة أعماله. وفي فصل آخر من الأمر الرئاسي يمارس الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة وتتكون الحكومة من رئيس ووزراء وكتّاب دولة يعيّنهم رئيس الجمهورية. والسلطة التنفيذية أساسا هي في يد الحكومة ومسؤولة أمام البرلمان بموجب دستور عام الفين واربعة عشر لكنّ سعيّد أعلن أنّها ستكون مسؤولة أمام رئيس الجمهورية مستقبلا.

تعيين نجلاء بودن بمنصب رئاسة الحكومة لاقى ترحيبا كبيرا من قبل المناصرين للمرأة. لكن هناك ملفات كبيرة تواجهها اهمها مكافحة الفساد فقد اتهم الرئيس سعيّد نوابا في البرلمان المجمّد بالمصادقة على قوانين مقابل الأموال كما تم اخضاع العديد من رجال الأعمال والسياسيين للاقامة الجبرية وحظر السفر وذلك في اطار حملة تطهير ضد الفساد.

كتلة حركة النهضة في البرلمان التونسي دعت رئيس البرلمان ومكتبه للانعقاد لاتخاذ الإجراءات الضرورية لعودة البرلمان للعمل. و‎عبرت عن رفضها تجميع كلّ السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد شخص واحد.