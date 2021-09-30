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الصين تطلق أول قمر صناعي لاستكشاف الشمس هذا العام

الصين تطلق أول قمر صناعي لاستكشاف الشمس هذا العام
الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

تخطط الصين لإطلاق أول قمر صناعي لاستكشاف الشمس هذا العام، مع عرض نموذج للقمر الصناعي الجديد في معرض الصين الدولي الـ 13 للطيران والفضاء، حسبما نقلت وكالة "شينخوا" عن مطور القمر الصناعي.

العالم - علوم و تكنولوجيا

وقالت أكاديمية شانغهاي لتكنولوجيا رحلات الفضاء التابعة لهيئة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية، إن الصين ستدخل حقبة جديدة من استكشاف الشمس بإطلاق هذا القمر الصناعي.

ووفقا للأكاديمية، فإن الحمولة الرئيسية للقمر الصناعي ستكون مطيافا شمسيا لتصوير خطوط إيتش ألفا، وسيلتقط المطياف صورا للشمس في طيف إيتش ألفا.

وسيساعد ذلك الباحثين على ملاحظة التغيرات في الشمس أثناء التوهجات الشمسية، مثل التغيرات في درجة حرارة الغلاف الجوي للشمس والتغيرات في سرعتها.

وفي الوقت الذي أنشأت فيه الصين شبكة أرضية لمراقبة الشمس وحققت إنجازات في مجالات بحثية مثل الطيف الشمسي والمجالات المغناطيسية الشمسية، إلا أنها لم تقم حتى الآن باستكشاف الشمس من الفضاء.

ويأمل الخبراء في أن يؤدي استكشاف الشمس من الفضاء إلى تعزيز البحوث الصينية الأساسية بشأن الشمس، ودفع تطوير صناعات التكنولوجيا الفائقة ذات الصلة، والمساهمة في أبحاث الفيزياء الشمسية الدولية.

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