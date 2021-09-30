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كيم يعين شقيقته رئيسة للجنة شؤون الدولة

كيم يعين شقيقته رئيسة للجنة شؤون الدولة
الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ١٠:٥٤ بتوقيت غرينتش

ذكرت مصادر محلية أن، كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، تم تعيينها لرئاسة لجنة شؤون الدولة، وهي أعلى هيئة حكومية في البلاد.

العالم - أسيا والباسفيك

ووسط سلسلة من التعديلات، تمت إقالة ما لا يقل عن تسعة أعضاء من اللجنة، بما في ذلك أحد نواب رئيسها باك بونغ جو، والدبلوماسية تشوي سون هوي، التي لعبت دورا رئيسيا في المفاوضات مع الولايات المتحدة.

ونشرت صحيفة "رودونغ سينمون" الرسمية صورا للثمانية المعينين الجدد، وبرزت كيم يو جونغ بينهم باعتبارها المرأة الوحيدة.

وغالبا ما شوهدت كيم يو على مقربة من شقيقها الذي ذهبت معه إلى المدرسة في سويسرا، بما في ذلك في قمته مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ومع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن.

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