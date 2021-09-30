البحرين ترفض الصهاينة

العالم - كشكول

هي اول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي، بعد اتفاق تطبيع العلاقات بين المنامة و"تل ابيب" الذي أبرم العام الماضي 2020 برعاية أميركية، ومن المقرر ان يفتتح لابيد سفارة كيان "إسرائيل" في المنامة، وسيجري محادثات مع نظيره البحريني.

البحرين.. المطبعة الرابعة..

البحرين هي رابع دولة عربية تعترف بهذا الكيان اللقيط منذ اعلن احتلاله فلسطين عام 1948، وعلى مدى عقود، قاطعت معظم الدول العربية الكيان المزروع بالقوة على ارض فلسطين المحتلة، وأصرت على أنها لن تقيم علاقات معها إلا بعد تسوية النزاع الفلسطيني، وقد تنصلت مصر ثم الاردن ثم اعلنت الامارات التطبيع المباشر تلتها البحرين الرابعة في ترتيب التطبع المذل.

دشنت "إسرائيل" والبحرين علاقاتهما الدبلوماسية رسميا في تشرين الاول/اكتوبر 2020 وتم التوقيع على صفقة التطبيع المذل بوساطة أمريكية في العاصمة البحرينية المنامة في حينها.

اضافة الى افتتاح سفارة الكيان الاسرائيلي من المقرر ان يوقع لابيد 5 مذكرات تفاهم بما في ذلك اتفاقيات تعاون بين المستشفيات وشركات المياه والكهرباء، حسب ما افادت وكالة (رويترز) نقلا عن متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، فيما تتطلع البحرين الى مجالات رئيسة اخرى منها التعاون الاقتصادي والتكنولوجي وبعض مذكرات التفاهم التي سيتم توقيعها (اليوم الخميس) وتتمحور حول ذلك"..

المتحدث الاسرائيلي أضاف أنه تم توقيع 12 مذكرة تفاهم حتى الآن بين البحرين وكيان "اسرائيل"، من بينها اتفاقيات في مجالات النقل والزراعة والاتصالات والتمويل.

علاقات دبلوماسية كاملة..

وكان مسؤولون بحرينيون ونظراؤهم الاسرائيليون قد وقعوا في حفل أقيم في المنامة تشرين الاول/اكتوبر 2020 "بيانا مشتركا" بشأن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة ينص على افتتاح سفارتين في البحرين و"اسرائيل"، دون اي ذكر أو أي إشارة إلى القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في العودة واسترداد اراضيهم المحتلة عنوة من قبل هؤلاء المحتلين، بينما قال وزير الخارجية البحريني، عبداللطيف بن راشد الزياني، في كلمة له في حينها، إنه يأمل في "تعاون ثنائي مثمر في كل المجالات" بين بلده وكيان "اسرائيل"، حالما بسلام مذل يعم المنطقة بالتعاون مع المحتلين وبما اسماه بـ"حل الدولتين" للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

الاتفاق الإسرائيلي مع الإمارات، جاء بعد أن وافق كيان "إسرائيل" على تعليق خطط لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

القادة الفلسطينيون أدانوا صفقة الإمارات واتفاقية البحرين واستدعت الخارجية الفلسطينية سفيرها لدى البحرين بعد إعلان الاتفاق، وتحدث بيان للقيادة الفلسطينية عن "الضرر الكبير الذي تلحقه بالحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، والعمل العربي المشترك".

التطبيع اقرار بسيادة "إسرائيل" على الأقصى

ليس الامر بجديد فالعلاقات بين هذه المحميات الخليجية ليست جديدة وليدة اليوم انما تكونت كشروط مسبقة في صلب انشائها ومقابل تنصيب حكامها، ومن هنا برز الاعلان اليوم عن التطبيع والاعتراف بهذا الكيان اللقيط الى العلن وحسب الحاجة وتطورات عجلة الدفع الاميركي خصوصا في عهد الرئيس الاميركي السايق دونالد ترامب وولعه وصهره الصهيوني كوشنير في تمرير "صفقة القرن".

أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اشار في 16 ايلول/سبتمبر 2020، الى ان اتفاق تطبيع الإمارات والبحرين توقيع على "صفقة القرن" عارضا "عريقات" خريطة لفلسطين كما جاءت في الخطة الأمريكية وقال إن تطبيع الدولتين "أقرّ بسيادة إسرائيل على الأقصى"، معتبرا أن توقيع الإمارات والبحرين على اتفاقيتي التطبيع مع "إسرائيل" هو "توقيع على صفقة القرن".

عريقات عرض خريطة لدولة فلسطين كما تقدمها "صفقة القرن"، وقال "ما حدث هو هذه الخارطة، وزير خارجية الإمارات (عبد الله بن زايد) ووزير خارجية البحرين (عبد اللطيف الزياني) وقعا على هذه الخارطة".د، مضيفا ان "صفقة القرن" هي خطة سياسية مجحفة بحق الفلسطينيين، أعلنتها الولايات المتحدة في كانون الثاني/يناير الماضي.

وأوضح عريقات، أن الخريطة المذكورة، مرفقة بصفقة القرن، وتضم نحو 33% من الأراضي الفلسطينية، وتضم القدس الشرقية، وان "البحرين والإمارات وافقتا على أن يكون المسجد الأقصى تحت السيادة الإسرائيلية، وأن المسلم الذي يأتي مسالما يصلي في الأقصى تحت السيادة الإسرائيلية".

وشدد على أن "من يتحدث عن دولتين دون أن يذكر حدود 67 والقدس الشرقية والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة، فهو يتحدث عن الدولة الفلسطينية التي وردت في صفقة القرن"، وذكر أن الإمارات والبحرين تقومان بتنفيذ صفقة القرن بالفعل، ومن ذلك "تكثيف التعاون مع "إسرائيل" وتبادل الرحلات الجوية".

الموقف الشعبي من التطبيع

سواء في الامارات او في البحرين او في اي دولة عربية مسلمة لا تنسجم الطموحات والاهداف والمبادئ التي يحملها عموم العرب والمسلمين مع ما يفعله خدام البريطاني والاميركي والاسرائيلي من اتفاقات مذلة خانعة لا تؤيدها الشعوب العربية والاسلامية لا من بعيد ولا من قريب.. انما هي املاءات غربية لحكام رهنوا مستقبلهم وعمرهم السياسي الافتراضي وليس الواقعي "فلا واقع سياسيا لهم" رهنوا عمرهم بما يمليه عليهم من نصبهم حكاما يديرون منافع الغرب من خلال وظائفهم الموكلة اليهم ومن ذلك التطبيع مع كيان"اسرائيل" اللقيط.

في هذه الاثناء إنطلقت اليوم في البحرين تظاهرات شعبية غاضبة منددة بالتطبيع مع العدو الإسرائيلي بالتزامن مع وصول وزير خارجية الإحتلال "يائير لابيد" الى المنامة، وكانت أطلقت دعوات شعبية للاحتجاج على الزيارة في الشارع وتحديدا في المنامة، وقد خرجت حركات غاضبة في أبوصيبع والشاخورة حيث أشعلت نيران الغضب في شارع الشهداء رفضا لاستقبال وزير خارجية الكيان الصهيوني الغاضب وتدنيس الأرض البحرينية بافتتاح سفارة العدو.

بالموازاة، أطلق مغردون بحرينيون هاشتاغ #البحرين_ترفض_الصهاينة لتأكيد معارضة الزيارة بشكل تام.

جريمة قومية بحق الامة

نختم هذا المقال بما جاء على لسان حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي اكدت اليوم إن استقبال البحرين لوزير خارجية الاحتلال لافتتاح سفارة صهيونية في المنامة، يمثّل "جريمة قومية ضد مصالح الأمة، وامتدادا لخطيئة توقيع اتفاقات التطبيع".

السيد ابو ايمان