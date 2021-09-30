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مبادرة محمد بن سلمان.. محاولة للهروب للامام

الخميس ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

بعد زيارة مستشارِ الأمن القومي الاميركي جيك سوليفان، الى الرياض، اعلن ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، عن ما سمّاها مبادرةَ بلادِه لإنهاءِ الحربِ في اليمن التي تتضمّنُ وَقفاً شاملاً لإطلاقِ النار تحت مراقبةِ الأمم المتحدة وفتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلاتِ الجوية من وجهاتٍ مختارة. 

العالم- خاص بالعالم

مبادرة وجد فيها المراقبون اوامر اميركية لابن سلمان لانهاء هذا العدوان الذي غرقت فيه السعودية في الرمال اليمنية ولم تحقق بالمقابل اي انجاز يذكر.

هذا وقد صرح رئيس الوفد اليمني المفاوض محمد عبدالسلام: بانه من يرغب في سلام فخطوات السلام تتمثل في وقف العدوان ورفع الحصار ومغادرة القوات الأجنبية البلاد ومعالجة آثار العدوان ودفع التعويضات، مشيراً الى انه لن يتحقق سلام بدون ذلك.

واضاف عبدالسلام، ان الشعب اليمني هو في موقف دفاعي ولم يعتد على أحد،وهو يطلب حقه في كامل الحرية والسيادة والاستقلال ولن يقبل بأقل من حقه المشروع.

يناقش برنامج "المشهد اليمني" هذا الموضوع مع ضيوف الحلقة:

عبدالمجيد الحنش عضو الفريق الوطني المفاوض من صنعاء

عبد السلام جحاف اعلامي يمني من بيروت

شاهدوا الفيديو المرفق اعلاه..

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