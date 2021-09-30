مسؤول عربي رفيع يحط بلبنان.. كسر آخر للحصار بدأته المقاومة

العالم- مراسلون

وعقد بعدها الجانبان جلسة محادثات تلاها مؤتمر صحفياكد خلاله الطرفان على ضرورة استكمال العمل لاستجرار الطاقة الكهربائية الاردنية والغاز المصري عبر سوريا، قبل ان يتوجه الوفد الاردني للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا ورئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة بحث خلالها الخصاونة بتوفير افضل العلاقات والتعاون المشترك بين بيروت وعمان.

الاوساط الوزارية اعتبرت ان زيارة الخصاونة هي تمهيد لسلسلة زيارات مرتقبة لاكثر من مسؤول عربي واسلامي الى بيروت، مثمنة الجهود التي تبذل من اجل مساعدة لبنان.

الجدير ذكره، ان ما حرك عجلة التواصل العربي تجاه لبنان من جهة والدولي من جهة اخرى هو اقدام حزب الله على كسر الحصار واستجلاب المحروقات الايرانية ما حدى بعواصم القرار الاذعان والسماح للبنان من التوجه نحو سوريا التي زارها وفد وزاري كبير قبل فترة لترتيب ما يلزم من اجل استجرار الغاز والكهرباء على ان يقوم وفد وزاري من حكومة نجيب ميقاتي لاتمام ما اتفق عليه بين دمشق وبيروت.