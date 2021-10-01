الشرطة الاتحادية تنفذ عملية نوعية ضد 'داعش' في كركوك العراقية

العالم - العراق

وذكرت القيادة في بيان ، أمس الخميس، ان ” قطعات الشرطة الاتحادية تواصل عملياتها الأمنية المستمرة لتطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية المهزومة والبحث عن المطلوبين حيث نفّذت قوة مشتركة من اللواء الحادي عشر وفوج مغاوير الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية مسنودة بالجهد الهندسي ومفارز الطائرات المسيرة، عملية أمنية لتفتيش وتطهير مناطق (العرابدة، وادي النفط، القهارة، الخاتونية)بقضاء الحويجة في محافظة كركوك تم خلالها العثور على 5 قنابر هاون عيار 60 ملم وقنبرتي هاون عيار 82 ملم” حسبما أفادت "العهد نيوز".

وفي السياق ذاته، “نفذت قوة من اللواء الآلي الثاني الفرقة الآلية شرطة اتحادية بألاشتراك مع مفارز كتيبة هندسة ميدان الفرقة عملية تفتيش في منطقة (وادي ابو خناجر ) ب‍كركوك تم خلالها العثور على 16 قنبرة هاون عيار 60 ملم، وتم رفع وإتلاف جميع المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي “.