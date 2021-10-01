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المغرب يخفف الاجراءات الوقائية من كورونا

المغرب يخفف الاجراءات الوقائية من كورونا
الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت الحكومة المغربية تخفيف الإجراءات الاحترازية في البلاد، مع ارتفاع عدد المواطنين الحاصلين على لقاح فيروس كورونا.

العالم-المغرب

وكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال في المغرب، سعد الدين العثماني، على حسابه بموقع تويتر: "المغرب بعد التحسن المطرد للوضعية الوبائية المرتبطة بكوفيد_19 ومع التقدم الكبير للحملة الوطنية للتلقيح، الحكومة تخفف الإجراءات الاحترازية مع التوصية بالالتزام بالإجراءات الصحية الموصى بها".
وقد أوضح بلاغ صادر عن الحكومة أن هذه الإجراءات تشمل حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة الحادية عشر ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا , حسبما نقل موقع سرايا الاخبارية.
كما سيسمح للأشخاص بالتنقل بين العمالات والأقاليم شريطة الإدلاء بشهادة “جواز التلقيح “، أو الرخصة الإدارية للتنقل المسلمة من طرف السلطات الترابية المختصة.
وأضاف المصدر ذاته أن من ضمن التدابير الأخرى إغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي على الساعة الحادية عشر ليلا، شرط عدم تجاوز 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وعدم تجاوز 75 في المائة من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي.

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المغرب يخفف الاجراءات الوقائية من كورونا