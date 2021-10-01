تبادل اطلاق النار بين المقاومين وقوات الاحتلال في جنين

العالم-فلسطين

وأفادت مصادر محلية أن اشتباكا مسلحا وقع بين مقاومين وجنود الاحتلال أثناء اقتحام القرية في ساعات فجر اليوم. وداهمت قوات الاحتلال البلدة ونفذت حملة اعتقالات طالت ستة من الشبان، كما داهمت منزل الشهيدة إسراء خزيمية التي ارتقت أمس بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن بالبلدة القديمة من مدينة القدس.

وشهدت مدينتا جنين وطوباس ثلاث عمليات إطلاق نار من مقاومين فلسطين صوب أهداف احتلالية , حسبما نقل موقع المركز الفلسطيني للاعلام.

ففي بلدة برقين جرى اشتباك مسلح بين قوات الاحتلال ومجموعة من المقاومين التي تصدّت لقوة احتلالية خاصة داهمت البلدة؛ الأمر الذي أدى إلى ارتقاء الشاب علاء ناصر زيود من بلدة سيلة الحارثية.

كما أطلق مقاومون النار باتجاه حاجز دوتان العسكري بالقرب من بلدة يعبد جنوب مدينة جنين تبعها استنفار كبير لقوات الاحتلال.

وفي بلدة طوباس جرى اشتباك مسلح آخر عقب إطلاق مقاومين النار صوب قوة احتلالية خاصة اقتحمت المدينة.

ورصد تقرير يصدره المكتب الإعلامي لحركة "حماس" بالضفة 641 عملًا مقاومًا في 123 منطقة مواجهة بمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة منذ عملية "نفق الحرية" وحتى مساء الأربعاء 15 سبتمبر الحالي.

وأحصى التقرير 193 مواجهة مع قوات الاحتلال، والمشاركة في 170 تظاهرة تضامنًا ونصرة للأسرى.

ووفق التقرير؛ شهدت المدّة ذاتها ارتفاعًا في عمليات إطلاق النار، حيث بلغت 25 عملية إطلاق نار، استهدف فيها المقاومون نقاطًا مختلفة لقوات الاحتلال، تركزت على حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين. وشهدت محافظات الخليل والقدس وجنين أعلى عدد عمليات للمقاومة، بواقع (139، 98، 94) تواليًا.