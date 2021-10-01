رئيس لجنة صافر يدعو الأمم المتحدة للقيام بمسؤوليتها لإنهاء العراقيل القائمة بخصوص الخزان العائم

العالم-الاميركيتان



وفي اللقاء أشار رئيس اللجنة، إلى الأسباب التي لا تزال تؤخر تنفيذ الاتفاق، والمتمثلة بقيام مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع بتقديم خطة تنفيذية ألغت معظم أعمال الصيانة المتفق عليها، وعدم استجابتها لدعوات اللجنة المتكررة بضرورة الالتزام بالاتفاق في أسرع وقت، خصوصاً في ظل تدهور وضع الخزان جراء بقائه بدون أي صيانة منذ بدء العدوان الأمريكي السعودي.

ودعا رئيس اللجنة، الأمم المتحدة إلى القيام بمسؤوليتها بالجدية اللازمة لإنهاء العراقيل القائمة، للوصول إلى الحل الأمثل والعملي لتجنب الكارثة المحتملة، مؤكداً حرص المجلس السياسي الأعلى على البيئة البحرية للبحر الأحمر وتقديم كافة التسهيلات اللازمة، بما يؤدي إلى إزالة احتمالات تعرضها لخطر التسرب النفطي.

من جانبه، أكد الممثل المقيم أن الأمم المتحدة ستعمل على إزالة العراقيل القائمة، بما يؤدي إلى منع حدوث أي كارثة قد تلحق ببيئة البحر الأحمر.