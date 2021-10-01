13 حالة وفاة جديدة بكورونا في ليبيا

العالم-ليبيا

وقال المركز في بيانه رقم «523»، المنشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه تسلم ، 4851 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، حيث تبين سلبية 3844 عينة، وإيجابية 1007 عينات بنسبة 20.7% من إجمالي العينات المفحوصة.

وبذلك، ترتفع الحصيلة الإجمالية لإصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 341 ألفا و91 حالة بينها 75 ألفا و542 نشطة، و260 ألفا و885 شفاء، و4664 وفاة , حسبما نقل موقع اخبار ليبيا. وبالنسبة للتطعيم ضد الفيروس، فقد بلغ العدد الإجمالي لمتلقي الجرعة الأولى مليون و393 ألفا و30 شخصا، فيما تلقى 211 ألفا و278 شخصا الجرعة الثانية.