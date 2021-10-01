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بعد توقيف 11 داعشيًا أجنبيًا بالسودان... 

القاهرة تطالب الخرطوم تسليمها مصريين مرتبطين بخلية الدواعش 

القاهرة تطالب الخرطوم تسليمها مصريين مرتبطين بخلية الدواعش 
الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

بعدما تحدثت وسائل إعلام سودانية عن نجاح قوات الأمن في تفكيك خلية إرهابية كانت تتخذ من حي "جبرة" و"الأزهري" مقرًا لها، وتوقيف 11 إرهابيًا أجنبيًا، طلبت المخابرات المصرية من نظيرتها السودانية، تسليم مصريين مرتبطين بخلية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، وان الجانب السوداني وافق على الطلب المصري، لكنه اشترط أولًا إتمام التحقيقات قبل التسليم.

العالم - مصر

وهاتف مدير المخابرات العامة السودانية، الفريق أول جمال عبد المجيد، نظيره المصري اللواء عباس كامل، واتفقوا على تلك التفاصيل، إلا ان مصر لم تعلن حتى اللحظة أي من تلك التفاصيل.

وكانت المخابرات العامة السودانية، قالت الثلاثاء الماضي في بيان، إن 5 من أفرادها قضوا، وأصيب آخر خلال عملية أمنية في العاصمة الخرطوم للقبض على مجموعة من العناصر التي قالت إنها تتبع تنظيم داعش الإرهابي.

وأضافت، في بيانها، أن العملية أسفرت عن ضبط "11 من الإرهابيين الأجانب من جنسيات مختلفة"، وذلك بعد قيام قوة من جهاز المخابرات بمداهمة المواقع كافة التي يختبئون فيها داخل كل من حي "جبره" و"الأزهري" في الخرطوم.

وكانت صحيفة "السوداني"، أفادت الأربعاء، أن زعيم "الخلية الإرهابية" التي قتلت عددا من أفراد الأمن السوداني، الثلاثاء، ألقي القبض عليه.

الصحيفة نقلت عن مصدر أمني مطلع، لم تسمه، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض عليه بمدينة بورتسودان، مشيرة إلى أنه "يحمل جواز سفر باسم محمود، ويلقب بأبو محمد، وهو مصري الجنسية"، وأن كل المُشتبه فيهم تم القبض عليهم باستثناء عنصر سوداني لا تزال السلطات تُلاحقه.

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