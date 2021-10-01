القاهرة تطالب الخرطوم تسليمها مصريين مرتبطين بخلية الدواعش 

العالم - مصر

وهاتف مدير المخابرات العامة السودانية، الفريق أول جمال عبد المجيد، نظيره المصري اللواء عباس كامل، واتفقوا على تلك التفاصيل، إلا ان مصر لم تعلن حتى اللحظة أي من تلك التفاصيل.

وكانت المخابرات العامة السودانية، قالت الثلاثاء الماضي في بيان، إن 5 من أفرادها قضوا، وأصيب آخر خلال عملية أمنية في العاصمة الخرطوم للقبض على مجموعة من العناصر التي قالت إنها تتبع تنظيم داعش الإرهابي.

وأضافت، في بيانها، أن العملية أسفرت عن ضبط "11 من الإرهابيين الأجانب من جنسيات مختلفة"، وذلك بعد قيام قوة من جهاز المخابرات بمداهمة المواقع كافة التي يختبئون فيها داخل كل من حي "جبره" و"الأزهري" في الخرطوم.



وكانت صحيفة "السوداني"، أفادت الأربعاء، أن زعيم "الخلية الإرهابية" التي قتلت عددا من أفراد الأمن السوداني، الثلاثاء، ألقي القبض عليه.

الصحيفة نقلت عن مصدر أمني مطلع، لم تسمه، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض عليه بمدينة بورتسودان، مشيرة إلى أنه "يحمل جواز سفر باسم محمود، ويلقب بأبو محمد، وهو مصري الجنسية"، وأن كل المُشتبه فيهم تم القبض عليهم باستثناء عنصر سوداني لا تزال السلطات تُلاحقه.