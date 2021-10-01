بعمليات نوعية.. الأمن العراقي في نينوى يطيح بـ (25) ارهابياً

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وذكرت الخلية في بيان ، انه "ان مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى وبعد استحصال الموافقات القضائية المستندة على معلومات استخبارية وبعمليات نوعية دقيقة استمرت لايام عدة، تمكنت من القاء القبض على (25) عنصراً ارهابياً ينتمون لصفوف عصابات داعش، يعملون بصفة مقاتلين فيما يسمى دوواين مختلفة، ضمن ما يعرف بولايات نينوى ودجلة والجزيرة وصلاح الدين"وفقا للسومرية نيوز.



واضافت "إذ جرى تدوين اقوال المتهمين اصولياً، بعدما اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت المواطنين، فضلاً عن مواجهة القوات الأمنية واستهدافها بالعبوات الناسفة اثناء معارك التحرير، وتم احالتهم جميعاً الى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم".