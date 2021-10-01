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اقرار صهيوني بقدرات المقاومة الالكترونية بعد اسقاط الدرون المسيَّرة في جنوب لبنان

اقرار صهيوني بقدرات المقاومة الالكترونية بعد اسقاط الدرون المسيَّرة في جنوب لبنان
الجمعة ٠١ أكتوبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

اعتبرت الأوساطُ الإعلاميةُ الصهيونيةُ انَ حزبَ الله حققَ نجاحاً استخباراتياً وتقنياً باسقاطِ الطائرةِ الصهيونيةِ المسيرة فوقَ لبنانَ.

العالم- لبنان

كما نقلت المصادر مخاوفَ جيشِ الاحتلالِ من تطور قدراتِ حزبِ الله على هذا المستوى.

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